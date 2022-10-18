Гинеколог предупредила россиянок об инфекциях из-за стрингов

Ношение стрингов может быть опасно для женщин из-за риска развития инфекций и нарушения микрофлоры интимной зоны. Об этом сообщила врач — акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог и руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова.

Единого мнения о вреде стрингов нет, в этом вопросе ключевую роль играют состояние здоровья женщины, состав ткани и соответствие размера белья. Однако есть важные моменты, на которые следует обратить особое внимание, считает врач.

"Например, если вы носите стринги, после акта дефекации требуется тщательная гигиена — душ или влажная туалетная бумага. Остатки фекалий в перианальной области контактируют с ластовицей стрингов и на ней легко переносятся в область промежности и влагалища", — рассказала гинеколог "Газете.ru".

По мнению Селиховой, из-за стрингов в интимной зоне может возникнуть неприятный зуд. Это результат нарушения микрофлоры и инфекций.

"Такое происходит из-за бактериальных инфекций, аллергии на трение ткани трусов, псориаза. Кроме того, использование стрингов во время менструации может создать дискомфортные ощущения и очевидный риск протекания", — заявила специалист.

Она рекомендовала отказаться от синтетических стрингов и выбирать хлопковое или шёлковое нижнее бельё. Среди самых комфортных моделей Селихова выделила бразильяны, слипы и бикини.