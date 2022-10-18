США пообещали не вводить санкции против российских удобрений и зерна

Соединённые Штаты не собираются вводить санкции против российских удобрений и зерна. Соответствующее заявление сделала помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Санкции США не распространяются на поставки российского зерна или удобрений. Мы продолжим это доносить, и у нас нет никаких озабоченностей касательно экспорта Россией зерна или удобрений", — сказала она в ходе брифинга.

Представитель Госдепа также считает, что украинский конфликт завершится за столом переговоров, однако Вашингтон ожидает, что Москва покажет серьёзный настрой на такой исход. На данном этапе, как отметила Донфрид, РФ не готова к диалогу "в духе доброй воли" с Незалежной.