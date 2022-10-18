Диетолог Гинзбург рассказал, как ускорить похудение после 40 лет

Скорость похудения после 40 лет связана не только с выполнением физических упражнений, но и с образом жизни человека. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он также рассказал, какая нагрузка поможет человеку сбросить вес.

"Самыми эффективными упражнениями для избавления от лишнего веса в области живота я считаю кардиотренировки, тонизирующие комплексы и те, которые направлены на область пресса, — сгибание и разгибание. Также очень помогает массаж всего тела, улучшающий циркуляцию крови, сжигающий подкожный жир", — отметил он.

По словам эксперта, также важно правильно питаться: не стоит употреблять продукты с большим содержанием сахара и жира. Из рациона нужно исключить кондитерские изделия, белый хлеб, фастфуд и алкогольные напитки.

Специалист заметил, что после 40 лет метаболическая пластичность организма уменьшается, из-за чего быстро потерять жир становится труднее. Соответственно, для обретения тонкой талии необходимо больше времени. Гинзбург также подчеркнул, что в этом возрасте любые ограничения в еде могут привести к депрессии и апатии. Поэтому важно уделять время ментальному здоровью и режиму сна.

Кроме того, диетолог обратил внимание на то, что в женском организме под жиром может скрываться гинекологическая или эндокринологическая болезнь. В связи с этим врач посоветовал обратиться к специалисту, чтобы провериться.