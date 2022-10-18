Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба Минобороны РФ, опубликовав видео манёвров. В полёте, который продолжался более 12 часов, ракетоносцы сопроводили истребители-перехватчики МиГ-31, принадлежащие морской авиации Тихоокеанского флота. Во время полёта экипажи Ту-95МС отработали дозаправку топливом в воздухе.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана © Минобороны РФ

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Тихого океана, Берингова и Охотского морей", — сообщает военное ведомство.

В Минобороны отметили, что все полёты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а лётчики нашей дальней авиации регулярно поднимают боевые машины в воздух над нейтральными водами Тихого океана, Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей.