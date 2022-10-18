В Госдуме озвучили два способа сокращения потребления газа в ЕС на 15%

Сократить потребление газа в Европе на 15%, как предложила Еврокомиссия, можно двумя способами — остановить подачу на предприятиях или не отапливать жильё граждан. Таким мнением поделился первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.

"Мне трудно понять, за счёт чего можно ещё экономить. Люди же хотят жить нормально. То, что сейчас происходит, — это последствия неправильных действий правительств этих стран", — отметил парламентарий.

Однако, по его словам, "всё ещё можно исправить", так как одна нитка "Северного потока – 2" действует. И, чтобы жители Европы и их экономика начали чувствовать себя гораздо лучше, руководителям государства "надо просто принять волевое решение", уверен депутат, а именно — договориться с "Газпромом".