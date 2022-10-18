В Госдуме озвучили два способа сокращения потребления газа в ЕС на 15%
Депутат Ананских оценил предложение ЕК о сокращении потребления газа на 15%
Сократить потребление газа в Европе на 15%, как предложила Еврокомиссия, можно двумя способами — остановить подачу на предприятиях или не отапливать жильё граждан. Таким мнением поделился первый зампред Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT.
"Мне трудно понять, за счёт чего можно ещё экономить. Люди же хотят жить нормально. То, что сейчас происходит, — это последствия неправильных действий правительств этих стран", — отметил парламентарий.
Однако, по его словам, "всё ещё можно исправить", так как одна нитка "Северного потока – 2" действует. И, чтобы жители Европы и их экономика начали чувствовать себя гораздо лучше, руководителям государства "надо просто принять волевое решение", уверен депутат, а именно — договориться с "Газпромом".
Ранее Лайф рассказывал, что из-за политических разногласий в странах объединения Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ. Это также связано с опасениями по поставкам топлива.
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