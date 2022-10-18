НАТО отправит Киеву сотни станций по борьбе с беспилотниками

В ближайшие дни НАТО поставит Киеву сотни станций по борьбе с беспилотниками. Об этом объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех", — отметил он в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.