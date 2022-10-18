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18 октября, 15:45

НАТО отправит Киеву сотни станций по борьбе с беспилотниками

В ближайшие дни НАТО поставит Киеву сотни станций по борьбе с беспилотниками. Об этом объявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"НАТО в ближайшие дни доставит [на Украину] системы для борьбы с беспилотниками, сотни станций активных помех", — отметил он в ходе выступления на Берлинском форуме внешней политики.

Как в западных СМИ отнеслись к российским дронам-камикадзе, бьющим по инфраструктуре Украины

Как в западных СМИ отнеслись к российским дронам-камикадзе, бьющим по инфраструктуре Украины

При этом ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что, используя беспилотники, Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Незалежной. По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".

В МВД Украины призвали жителей сбивать дроны-камикадзе самостоятельно, но позже передумали

В МВД Украины призвали жителей сбивать дроны-камикадзе самостоятельно, но позже передумали

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Getty Images / STR / NurPhoto

Александра Вишнякова
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