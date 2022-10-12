Два редких случая, когда обычно безобидные вросшие волосы могут убить вас
В большинстве случаев ранки на месте вросших волосков заживают сами по себе без лечения, но симптомы инфекции нельзя игнорировать ни в коем случае.
Нет, наверное, человека, кто не сталкивался с проблемой вросших волос. В большинстве случаев всё обходится красными зудящими шишками, а лечения не требуется. У мужчин такие воспаления часто появляются на шее после бритья и могут быть спровоцированы удалением волос против роста. Та же ситуация и на других частях тела, которые мужчины регулярно бреют, например, грудь, подмышки, спина. Конечно, от вросших волос страдают и женщины. Вообще, наиболее склонны к появлению вросших волосков люди с вьющимися волосами.
Наверное, каждый мужчина, который бреет бороду, сталкивался с появлением на лице зудящих шишек после удаления волос. Фото © Shutterstock
В чём опасность вросших волос?
В большинстве случаев вросшие волосы абсолютно безвредны, но небольшая вероятность их инфицирования всё же есть. Заражённые вросшие волосы могут приносить очень болезненные ощущения и даже загноиться. Лучше всего отказаться от бритья на какое-то время, чтобы кожа восстановилась.
Но, если вросшие волосы или область вокруг них слишком болит, если воспаление становится горячим, красным или опухшим, нужно непременно обратиться к врачу. Особенно нельзя медлить тем, у кого вдруг поднялась высокая температура, начались жар, озноб или недомогание, предупреждает Национальная служба здравоохранения Англии. Доктору, возможно, придётся высвободить застрявшие волосы с помощью стерильной иглы или лезвия, и назначить стероидную мазь, крем с антибиотиком или таблетки для лечения инфекции.
Однако, если инфицированные вросшие волосы не лечить, можно столкнуться с другими осложнениями, потенциально смертельными. Вросшие волосы способны вызвать стафилококковую инфекцию, которая может привести к сепсису, если попадёт в кровоток. По данным Всемирной организации здравоохранения, сепсис является причиной каждой пятой смерти в мире. Хотя сепсис как результат стафилококковой инфекции крайне маловероятен, он всё же возможен.
Кроме того, если стафилококковая инфекция не будет вовремя диагностирована и вылечена, всё может закончиться госпитализацией и даже необходимостью лечь под нож. Несколько лет назад 40-летнему жителю Огайо пришлось шесть часов провести на операционном столе из-за осложнений, вызванных вросшими волосами. На ноге пациента в течение трёх лет разрасталась киста, в результате он слёг в больницу на четыре месяца и даже был введён в кому, писала газета Daily Star.
Хирургам пришлось оперировать область от колена до паха: в организме мужчины поселилась плотоядная инфекция, известная как некротический фасциит, из-за которой его правая нога опухла и увеличилась вдвое. Во время операции пациент едва не умер, врачам пришлось удалить около девяти сантиметров заражённых жира и кожи. Этот случай — очень экстремальный пример того, что может произойти, если не лечить вросшие волосы, но отлично иллюстрирует необходимость обращения к медикам при возникновении неприятных симптомов.
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