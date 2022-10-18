Жительницы Самарской области написали письма мужьям, которые участвуют в спецоперации на Украине, о том, как справляются без них сейчас, растят детей, а ещё о том, что гордятся своими героями и ждут их домой. Для специального альбома, сделанного в рамках акции "Жёны героев", женщины сфотографировались в кителях супругов. Некоторые кадры опубликовал телеканал RT в телеграм-канале.















Одна из женщин запечатлена в альбоме дважды: будучи беременной и уже с ребёнком. Во втором письме она рассказала, что дочке исполнилось два месяца. Девочка быстро растёт и становится с каждым днём только больше похожа на отца, находящегося сейчас в зоне СВО. Супруга бойца поделилась, что ей помогают военные из части: отвозили на прививку, кран скоро отремонтируют. Но это не может заменить семье отца и мужа, которого жена и дочь с нетерпением ждут.

"Мы справляемся. Ждём тебя с нетерпением! Возвращайся скорей, родной!" — написала любящая жена.

Другая женщина отметила, что ей тяжело смириться с мыслью, что любимого нет рядом: она по-прежнему готовит завтрак на двоих и покупает два мороженых вместо одного. А ещё любящая супруга поделилась небольшим списком дел, который реализуется после возвращения героя. Например, в планах завести кота и встретить закат на набережной Волги.

"Люблю тебя и очень горжусь! Передавай привет ребятам! Крепко обняла!" — добавила женщина.