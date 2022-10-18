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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 15:55
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Появились фото из того самого альбома с жёнами героев СВО, который подарили Путину

СМИ опубликовали некоторые фото из альбома с жёнами бойцов СВО из Самарской области

Жительницы Самарской области написали письма мужьям, которые участвуют в спецоперации на Украине, о том, как справляются без них сейчас, растят детей, а ещё о том, что гордятся своими героями и ждут их домой. Для специального альбома, сделанного в рамках акции "Жёны героев", женщины сфотографировались в кителях супругов. Некоторые кадры опубликовал телеканал RT в телеграм-канале.

  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
  • Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском
    Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском

Письмо жительницы Самарской области с её фотографией в кителе мужа, участвующего в спецоперации на Украине. Фото © Telegram / RT на русском

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Одна из женщин запечатлена в альбоме дважды: будучи беременной и уже с ребёнком. Во втором письме она рассказала, что дочке исполнилось два месяца. Девочка быстро растёт и становится с каждым днём только больше похожа на отца, находящегося сейчас в зоне СВО. Супруга бойца поделилась, что ей помогают военные из части: отвозили на прививку, кран скоро отремонтируют. Но это не может заменить семье отца и мужа, которого жена и дочь с нетерпением ждут.

"Мы справляемся. Ждём тебя с нетерпением! Возвращайся скорей, родной!" — написала любящая жена.

Другая женщина отметила, что ей тяжело смириться с мыслью, что любимого нет рядом: она по-прежнему готовит завтрак на двоих и покупает два мороженых вместо одного. А ещё любящая супруга поделилась небольшим списком дел, который реализуется после возвращения героя. Например, в планах завести кота и встретить закат на набережной Волги.

"Люблю тебя и очень горжусь! Передавай привет ребятам! Крепко обняла!" — добавила женщина.

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Ранее сообщалось, что самарский губернатор подарил Путину альбом с трогательными фото супруг бойцов СВО. Снимки были сделаны в рамках уникальной акции "Жёны героев", инициатором которой стала председатель женсовета 2-й общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

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Kremlin.ru

Евгения Колесникова
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