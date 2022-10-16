Белоруссия усилила охрану границы с Украиной
В Белоруссии для охраны границы с Украиной выставлены укрупнённые пограннаряды
Для охраны границы с Украиной в Белоруссии начали выставлять укрупнённые пограннаряды. Об этом в беседе с телеканалом ОНТ заявил официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.
По его словам, такие меры применяются из-за того, что рядом с разграничительной линией со стороны Незалежной проводятся учения, а также ведётся оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка территории республики.
"Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы, и в целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупнённые пограничные наряды", — сообщил он.
Бычковский добавил, что активно применяются технические средства охраны границы. Также задействованы особые манёвренные группы территориальных органов погранслужбы.
Ранее Лайф писал, что из России в Белоруссию начала прибывать авиационная составляющая региональной группировки войск. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Минобороны РБ.
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