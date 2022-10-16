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16 октября, 19:14

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

В Белоруссии для охраны границы с Украиной выставлены укрупнённые пограннаряды

Для охраны границы с Украиной в Белоруссии начали выставлять укрупнённые пограннаряды. Об этом в беседе с телеканалом ОНТ заявил официальный представитель Госпогранкомитета РБ Антон Бычковский.

По его словам, такие меры применяются из-за того, что рядом с разграничительной линией со стороны Незалежной проводятся учения, а также ведётся оптическая, радиоэлектронная и радиотехническая разведка территории республики.

"Естественно, мы адекватно оцениваем эти угрозы, и в целях реагирования органами пограничной службы выставляются укрупнённые пограничные наряды", — сообщил он.

Бычковский добавил, что активно применяются технические средства охраны границы. Также задействованы особые манёвренные группы территориальных органов погранслужбы.

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Shutterstock

Никита Осипов

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