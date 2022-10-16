Россия нанесла удары по боевикам в Сирии

По лагерю подготовки боевиков и пункту управления в Сирии на северо-западе страны нанесены удары ВКС России. Эти территории находятся под контролем Турции. В результате уничтожено до 100 радикалов. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

По словам представителя Минобороны РФ, продолжаются боестолкновения боевиков в районе населённых пунктов Африн и Аазаз на фоне передела сфер влияния группировки "Джебхат ан-нусра"* и радикальных незаконных вооружённых формирований "Джебхат аш-шамия" и "Фейлак аш-шам".

"В целях противодействия международным террористическим организациям российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 километра северо-восточнее н.п. Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 километра западнее н.п. Аазаз. Уничтожено до 100 радикалов", — заявил Егоров.

Он уточнил, что уничтожены пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря и до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулемётами и "баллономётами".

Тем временем на юге страны усилиями российских и сирийских военных были уничтожены 20 боевиков, среди которых — организаторы теракта с подрывом автобуса ВС САР. 13 октября в провинции Дамаск погибло девятнадцать и было ранено 22 человека. Во время спецоперации штурмовые отряды Вооружённых сил САР при поддержке армейской авиации уничтожили 20 боевиков.

"В том числе [убиты] организаторы теракта Абу Абдрахман Аль-Ираки (главарь "спящих" ячеек, действующих в южных провинциях САР), Мухаммад Самир Каддаха (бывший командующий бандформированиями ИГИЛ* в провинции Дераа), Фейсал Яхими Аль-Хаки (командир бандгруппы ИГИЛ в н.п. Джасим) и Аюб Фаддель Аль-Джебрави (бывший командующий бандформированиями ИГИЛ в провинции Ракка)", — добавил Егоров.

Ранее Лайф писал, что Сирия потребовала вывести военный контингент США из страны и прекратить поддержку террористических формирований. В сирийском министерстве иностранных дел подчеркнули, что незаконное присутствие американских бойцов и "использование Вашингтоном наёмников для осуществления своих целей противоречит международному праву".