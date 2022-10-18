Лавров: России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие на Западе

России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах, в связи с этим необходимо переключаться на работу с другими. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что условия, в которых работают российские дипломаты на Западе, нельзя назвать гуманными: сотрудники диппредставительств постоянно сталкиваются с проблемами, а также угрозами физических нападений.

"Главное — там нет работы. С тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь", — подчеркнул министр в ходе встречи с выпускниками вузов, принятыми на дипломатическую службу.

А вот страны Азии, Африки, Латинской Америки, наоборот, нуждаются в дополнительном внимании со стороны Москвы, добавил Лавров. Сейчас, по его словам, МИД РФ проводит географическую переориентацию деятельности и будет переносить "центр тяжести" на державы, готовые сотрудничать с Москвой на взаимовыгодной основе.