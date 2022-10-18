Экономист рассказал, как начать копить деньги

Начать копить деньги можно с помощью откладывания части дохода на депозит. Об этом в беседе с Ura.ru заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. По его словам, вспомнить про эти средства стоит лишь через длительное время.

"Такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определённая часть сбережений откидывалась на депозит. А можно делать это самому, покупая акции", — отметил он.

Специалист добавил, что накопить поможет и хранение денег в разных валютах. Инвесторы советуют разделить капитал на части и каждую из них хранить в банке в долларах, евро и рублях. Однако в ближайшее время лучше держать средства в национальной валюте, заключил Косой.