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18 октября, 16:03

Экономист рассказал, как начать копить деньги

Экономист Косой: Откладывание части дохода на депозит позволит накопить деньги

Начать копить деньги можно с помощью откладывания части дохода на депозит. Об этом в беседе с Ura.ru заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. По его словам, вспомнить про эти средства стоит лишь через длительное время.

"Такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определённая часть сбережений откидывалась на депозит. А можно делать это самому, покупая акции", — отметил он.

Специалист добавил, что накопить поможет и хранение денег в разных валютах. Инвесторы советуют разделить капитал на части и каждую из них хранить в банке в долларах, евро и рублях. Однако в ближайшее время лучше держать средства в национальной валюте, заключил Косой.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

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