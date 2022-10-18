Экономист рассказал, как начать копить деньги
Экономист Косой: Откладывание части дохода на депозит позволит накопить деньги
Начать копить деньги можно с помощью откладывания части дохода на депозит. Об этом в беседе с Ura.ru заявил президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. По его словам, вспомнить про эти средства стоит лишь через длительное время.
"Такие сервисы есть у банков, когда в автоматическом режиме можно себе поставить, чтобы определённая часть сбережений откидывалась на депозит. А можно делать это самому, покупая акции", — отметил он.
Специалист добавил, что накопить поможет и хранение денег в разных валютах. Инвесторы советуют разделить капитал на части и каждую из них хранить в банке в долларах, евро и рублях. Однако в ближайшее время лучше держать средства в национальной валюте, заключил Косой.
Ранее экономист Лебединская заявила, что до конца года могут подорожать овощи и рыба. Она также рассказала, что некоторые товары могут подешеветь, среди них офисная бумага и канцелярские принадлежности.
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