Староверы призвали Госдуму прояснить вопрос о возможности замены мобилизации альтернативной службой. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова. Он рассказал о массовых обращениях верующих, которые считают невозможным для себя браться за оружие.

"Согласно статье 59 Конституции РФ, у любого россиянина есть право на альтернативную службу, если военная служба не соответствует его религиозным убеждениям. Я бы хотел обратиться к Государственной думе, чтобы она прояснила эту конституционную норму", — отметил Севастьянов.

Представитель религиозного сообщества добавил, что защищать Родину — это долг каждого гражданина, но делать это можно "не только с автоматом в руках, но и любой другой службой или трудом".

"Если человек не может воевать по своим убеждениям, он будет неэффективным воином. Зачем он нужен на передовой?" — резюмировал собеседник агентства.

Отметим, что по состоянию на 2016 год в России насчитывалось около одного миллиона староверов. Епархии Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) находятся в России, Молдавии, Казахстане, Уганде и на Украине.