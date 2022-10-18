Маск заявил о "первой войне дронов"
Илон Маск назвал атаки российских беспилотников на Украине "войной дронов"
Новости об использовании Россией беспилотников в рамках спецоперации на Украине кратко прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который заявил о "первой войне дронов".
"Первая война дронов", — написал Маск на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на публикацию об успешном применении беспилотников войсками РФ.
Ранее Илон Маск признался, что его попытки добиться деэскалации украинского конфликта остаются безуспешными, хотя он старался "изо всех сил".
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