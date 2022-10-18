Маск заявил о "первой войне дронов"

Новости об использовании Россией беспилотников в рамках спецоперации на Украине кратко прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который заявил о "первой войне дронов".

"Первая война дронов", — написал Маск на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на публикацию об успешном применении беспилотников войсками РФ.