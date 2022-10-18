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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:11
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Маск заявил о "первой войне дронов"

Илон Маск назвал атаки российских беспилотников на Украине "войной дронов"

Новости об использовании Россией беспилотников в рамках спецоперации на Украине кратко прокомментировал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, который заявил о "первой войне дронов".

"Первая война дронов", — написал Маск на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на публикацию об успешном применении беспилотников войсками РФ.

Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"
Появилось видео уничтожения украинского С-300 российским дроном-камикадзе "Ланцет"

Ранее Илон Маск признался, что его попытки добиться деэскалации украинского конфликта остаются безуспешными, хотя он старался "изо всех сил".

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Getty Images / Michael Gonzalez

Илья Суриков
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