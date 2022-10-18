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18 октября, 17:06

Хирург рассказал, как не нужно лечить боли в спине

Хирург Жаров призвал с осторожностью пользоваться разогревающими мазями при боли в спине

Не стоит бессознательно пользоваться разогревающими мазями при боли в спине. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявил хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами Президента РФ Евгений Жаров. По его словам, если эти средства не спасают, то нужно понять, в чём причина неприятных ощущений, так как иногда это может быть связано с заболеваниями соседних органов.

"Если вы использовали разогревающую мазь и вам стало легче, это очень хорошо. Но в том случае, когда мазь уже не действует, вы совершаете ошибку", — подчеркнул Жаров.

Также не стоит чрезмерно пользоваться обезболивающими, иначе это приведёт к серьёзным последствиям. Так, у человека с язвой желудка, эрозией или гастритом может возникнуть кровотечение. К массажу тоже нужно относиться осторожно — для начала лучше проконсультироваться со специалистом.

Жаров также заметил, что за болью в спине может скрываться межпозвоночная грыжа. Причём если её не лечить, то это может закончиться инвалидностью. Эксперт добавил, что назначать самому себе обследования также нельзя — это должен сделать врач.

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Ранее невролог Евдокименко заявил, что при боли в спине нельзя греть место воспаления. Эксперт посоветовал в подобных случаях надевать корсет для поддержания спины.

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Никита Осипов
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