НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 16:54
3766

Байден застыл после внезапного вопроса журналиста

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию. На сей раз инцидент произошёл после выступления 79-летнего американского лидера на пресс-конференции в Вашингтоне.

Байден впал в ступор после вопроса журналиста. Видео © Twitter / PBS NewsHour

Байден уже завершал пресс-конференцию и собирался уходить, но один из журналистов настиг его с вопросом. По всей видимости, глава Белого дома не рассчитывал больше общаться и внезапно застыл в неестественной позе. В итоге спасать ситуацию пришлось министру образования Мигелю Кардоне, который также участвовал в пресс-конференции, американский лидер так и не произнёс ни слова.

"Он как ребёнок": Американцев взбесил поедающий мороженое Байден

"Он как ребёнок": Американцев взбесил поедающий мороженое Байден

Ранее телеканал Fox News привёл результаты опроса, который раскрыл, насколько Байден надоел американцам. Так, с января количество тех, кто готов отдать голос за действующего лидера, несколько упало.

Обложка ©

Twitter / PBS NewsHour

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров