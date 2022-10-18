Байден застыл после внезапного вопроса журналиста

Байден уже завершал пресс-конференцию и собирался уходить, но один из журналистов настиг его с вопросом. По всей видимости, глава Белого дома не рассчитывал больше общаться и внезапно застыл в неестественной позе. В итоге спасать ситуацию пришлось министру образования Мигелю Кардоне, который также участвовал в пресс-конференции, американский лидер так и не произнёс ни слова.