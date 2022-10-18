Пользователи нового iPhone столкнулись с проблемами с зарядкой

Владельцы нового iPhone 14 Pro жалуются на проблемы с зарядкой устройства. По их словам, смартфон нельзя заряжать с помощью станции MagSafe Duo от Apple. Пользователи гаджета оставляют негативные отзывы на официальном форуме компании, на них обратили внимание журналисты издания 9to5Mac.

Причина заключается в слишком крупном блоке камер нового iPhone, который мешает зарядному аппарату. Проблема не решается, даже если снять чехол с устройства. При этом, с моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 такой сложности нет.

На жалобы отреагировали в Apple — компания предложила владельцам новых смартфонов, столкнувшимся с проблемой, вернуть MagSafe Duo в магазин, поскольку такое зарядное устройство не предназначено для работы со смартфонами серии iPhone 14.