НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 октября, 17:02

Пользователи нового iPhone столкнулись с проблемами с зарядкой

9to5Mac: Владельцы iPhone 14 Pro жалуются на проблемы с зарядкой от MagSafe Duo

Владельцы нового iPhone 14 Pro жалуются на проблемы с зарядкой устройства. По их словам, смартфон нельзя заряжать с помощью станции MagSafe Duo от Apple. Пользователи гаджета оставляют негативные отзывы на официальном форуме компании, на них обратили внимание журналисты издания 9to5Mac.

Причина заключается в слишком крупном блоке камер нового iPhone, который мешает зарядному аппарату. Проблема не решается, даже если снять чехол с устройства. При этом, с моделями iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 такой сложности нет.

На жалобы отреагировали в Apple — компания предложила владельцам новых смартфонов, столкнувшимся с проблемой, вернуть MagSafe Duo в магазин, поскольку такое зарядное устройство не предназначено для работы со смартфонами серии iPhone 14.

Старт продаж iPhone 14 Plus показал низкий спрос на новинку от Apple

Старт продаж iPhone 14 Plus показал низкий спрос на новинку от Apple

Ранее Лайф рассказывал о том, что iPhone 2007 года ушёл с молотка за 39 340 долларов, что составляет около 2,5 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Обложка ©

Getty Images / SOPA Images

Илья Суриков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров