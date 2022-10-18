Столтенберг подтвердил планы НАТО отправить Киеву системы для борьбы с беспилотниками

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина в ближайшие дни получит оборудование для борьбы с беспилотниками. Ранее он уверял, что альянс готов передать Киеву "сотни станций активных помех".

"НАТО в ближайшие дни поставит [Украине] системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам дронов", — сказал Столтенберг в ходе ежегодного Берлинского внешнеполитического форума.



Генсек НАТО также заявил о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны.