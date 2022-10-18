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18 октября, 17:08

Столтенберг подтвердил планы НАТО отправить Киеву системы для борьбы с беспилотниками

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина в ближайшие дни получит оборудование для борьбы с беспилотниками. Ранее он уверял, что альянс готов передать Киеву "сотни станций активных помех".

"НАТО в ближайшие дни поставит [Украине] системы по борьбе с беспилотниками для противодействия специфическим угрозам дронов", — сказал Столтенберг в ходе ежегодного Берлинского внешнеполитического форума.


Генсек НАТО также заявил о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны.

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При этом ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что, используя беспилотники, Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Незалежной. По его мнению, российские войска могут "кошмарить Украину в таком режиме, как сегодня, два-три месяца".

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Getty Images / EUROPA PRESS / E. Parra. POOL

Наталья Исакова

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