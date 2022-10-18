Командующий СВО Суровикин: Украинские войска подтягивают на передовую все резервы

Украинские войска подтягивают на передовую все резервы, основную часть которых составляют силы теробороны. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

"Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы теробороны, не прошедшие полный курс подготовки", — сказал он журналистам.

Тем самым, как отметил Суровикин, украинское руководство обрекает своих военнослужащих на верную гибель. Также киевские власти применяют против них заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя, добавил генерал армии.