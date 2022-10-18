Сушеф Реми: Крыса "провела инспекцию" на столе гостей одного из ресторанов Находки

В японском ресторане "Токио" в Находке посетителей напугала огромная крыса. Упитанный грызун появился из ниоткуда, прыгнул на стол, а с него — на мужчину, который в тот момент наслаждался роллами. Через мгновение хвостатая ретировалась. Видеозапись инцидента появилась в телеграм-канале Mash.

Крыса захотела отведать роллы за одним столом с посетителем ресторана в Находке. Видео © Telegram / Mash

Пользователи соцсетей уже начали шутить, что на запись камеры попал герой анимационного фильма "Рататуй" — крыса Реми. Впрочем, ситуация далеко не шуточная, ведь животное может разносить инфекции. Сотрудники ресторана отмечают, что грызуна действительно ранее уже видели за работой в мусорном баке, но к тарелкам он подкрадывается впервые. Как зверёк попал в помещение, пока остаётся загадкой.