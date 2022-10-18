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18 октября, 17:15

Песков: Заседание Совбеза РФ с участием Путина носит плановый характер

Заседание Совета Безопасности России с участием российского лидера Владимира Путина является плановым, мероприятие готовилось заранее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

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Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин завтра, 19 октября, проведёт совещание с постоянными членами Совета Безопасности, оно пройдёт в режиме видеоконференции. Ожидается, что с докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

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ТАСС / Дружинин Алексей

Наталья Исакова

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