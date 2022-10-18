Песков: Заседание Совбеза РФ с участием Путина носит плановый характер
Заседание Совета Безопасности России с участием российского лидера Владимира Путина является плановым, мероприятие готовилось заранее. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин завтра, 19 октября, проведёт совещание с постоянными членами Совета Безопасности, оно пройдёт в режиме видеоконференции. Ожидается, что с докладом выступит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
ТАСС / Дружинин Алексей