Командующий СВО Суровикин: Военные РФ на Украине методично "перемалывают" войска противника
Российская группировка на Украине в ходе СВО методично "перемалывает" противника. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.
"У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника", — сказал он.
Суровикин отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отбили атаку ВСУ в направлении Брускинского, уничтожив более 90 украинских бойцов. Российские артиллеристы ударили по позициям военных Незалежной, в результате чего они были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.
ТАСС / Станислав Красильников