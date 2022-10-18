ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:48
3705

Командующий СВО Суровикин: Военные РФ на Украине методично "перемалывают" войска противника

Российская группировка на Украине в ходе СВО методично "перемалывает" противника. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

"У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника", — сказал он.

Суровикин отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.

Над позициями ВСУ на Авдеевском направлении заметили столб дыма
Над позициями ВСУ на Авдеевском направлении заметили столб дыма

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ отбили атаку ВСУ в направлении Брускинского, уничтожив более 90 украинских бойцов. Российские артиллеристы ударили по позициям военных Незалежной, в результате чего они были рассеяны и отброшены на исходные рубежи.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Варвара Романова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar