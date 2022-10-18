Командующий СВО Суровикин: Военные РФ на Украине методично "перемалывают" войска противника

Российская группировка на Украине в ходе СВО методично "перемалывает" противника. Об этом заявил командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

"У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережём каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника", — сказал он.

Суровикин отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.