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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 18:08
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Генерал Суровикин не исключил принятия трудных решений в рамках СВО

В рамках проведения спецоперации Россия будет действовать осознанно и своевременно, однако при этом не исключая принятие трудных решений. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", — отметил он в разговоре с журналистами.

При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.

Командующий СВО Суровикин назвал число ежедневных потерь ВСУ
Командующий СВО Суровикин назвал число ежедневных потерь ВСУ

Ранее Суровикин заявил, что российские военнослужащие методично "перемалывают" войска противника. Генерал армии отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.

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Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Наталья Исакова
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