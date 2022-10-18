Генерал Суровикин не исключил принятия трудных решений в рамках СВО

В рамках проведения спецоперации Россия будет действовать осознанно и своевременно, однако при этом не исключая принятие трудных решений. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений", — отметил он в разговоре с журналистами.

При этом генерал армии подчеркнул, что российская сторона прежде всего будет исходить из необходимости максимально сохранить жизни мирных граждан и военнослужащих.