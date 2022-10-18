Командующий СВО Суровикин заявил о непростой ситуации на Херсонском направлении
Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
"Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено", — пояснил Суровикин.
Генерал армии подчеркнул, что из-за обстрелов в Херсоне возникли проблемы с подвозом продовольствия, а также с водо- и электроснабжением. Он добавил, что это сильно ухудшает быт местных жителей и угрожает их жизни.
Суровикин отметил, что дальнейшие планы и действия РФ в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, которая в данный момент "весьма непростая".
Ранее Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона. По его словам, ВС РФ располагают данными о подготовке Незалежной ракетного удара по Каховской ГЭС.
ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ