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Опубликовано 18 октября 2022, 17:57

Командующий СВО Суровикин заявил о непростой ситуации на Херсонском направлении

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин заявил, что на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

"Противник целенаправленно наносит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. Попаданиями реактивных снарядов HIMARS повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС, движение по которым остановлено", — пояснил Суровикин.

Генерал армии подчеркнул, что из-за обстрелов в Херсоне возникли проблемы с подвозом продовольствия, а также с водо- и электроснабжением. Он добавил, что это сильно ухудшает быт местных жителей и угрожает их жизни.

Суровикин отметил, что дальнейшие планы и действия РФ в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, которая в данный момент "весьма непростая".

Генерал Суровикин: Обстановка в зоне проведения СВО на Украине является напряжённой
Генерал Суровикин: Обстановка в зоне проведения СВО на Украине является напряжённой

Ранее Суровикин заявил о возможности применения Киевом запрещённых методов войны у Херсона. По его словам, ВС РФ располагают данными о подготовке Незалежной ракетного удара по Каховской ГЭС.

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ТАСС / Алексей Ерешко / пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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