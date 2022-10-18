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18 октября, 17:59

Командующий СВО Суровикин назвал число ежедневных потерь ВСУ

Украинская армия каждый день теряет до одной тысячи личного состава. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до одной тысячи человек убитыми и ранеными", — сказал он журналистам.

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"Просто лежат в полях": ВСУ отказываются забирать тела погибших военных

Ранее Суровикин заявил, что российские военнослужащие методично "перемалывают" войска противника. Генерал армии отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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