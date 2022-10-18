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Регион
Опубликовано 18 октября 2022, 17:59
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Командующий СВО Суровикин назвал число ежедневных потерь ВСУ

Украинская армия каждый день теряет до одной тысячи личного состава. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.

"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до одной тысячи человек убитыми и ранеными", — сказал он журналистам.

ВСУ отказываются забирать тела погибших военных
ВСУ отказываются забирать тела погибших военных

Ранее Суровикин заявил, что российские военнослужащие методично "перемалывают" войска противника. Генерал армии отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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