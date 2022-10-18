Командующий СВО Суровикин назвал число ежедневных потерь ВСУ
Украинская армия каждый день теряет до одной тысячи личного состава. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
"Ежесуточно потери противника составляют от 600 до одной тысячи человек убитыми и ранеными", — сказал он журналистам.
Ранее Суровикин заявил, что российские военнослужащие методично "перемалывают" войска противника. Генерал армии отметил, что таким образом не только минимизируются потери, но и сокращаются жертвы среди мирного населения.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine