Командующий СВО Суровикин: Российские беспилотники поразили свыше 600 объектов ВСУ
Российские ударные беспилотники за время спецоперации уничтожили свыше 600 военных объектов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
"Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ", — сказал он журналистам.
Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Киев в ближайшие дни получит оборудование для борьбы с беспилотниками. Он также заявил о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны.
ТАСС / Валерий Матыцин