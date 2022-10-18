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18 октября, 17:58

Командующий СВО Суровикин: Российские беспилотники поразили свыше 600 объектов ВСУ

Российские ударные беспилотники за время спецоперации уничтожили свыше 600 военных объектов Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

"Беспилотной авиацией выполнено более восьми тысяч вылетов, а ударными беспилотниками уничтожено более 600 объектов ВСУ", — сказал он журналистам.

Обстановку в зоне СВО назвали напряжённой

Обстановку в зоне СВО назвали напряжённой

Ранее Лайф писал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Киев в ближайшие дни получит оборудование для борьбы с беспилотниками. Он также заявил о необходимости дополнительных поставок систем противовоздушной обороны.

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ТАСС/Валерий Матыцин

Наталья Исакова

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