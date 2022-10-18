Российская авиация в ходе СВО выполнила свыше 34 тысяч боевых вылетов

Спецоперация подтвердила эффективность имеющихся на вооружении ВС РФ авиационных комплексов и систем противовоздушной обороны. Соответствующее заявление сделал командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, экипажи оперативно-тактической, армейской и дальней авиации за время спецоперации уже выполнили свыше 34 тысяч боевых вылетов. Ими было применено более семи тысяч управляемых авиационных средств поражения.

"Хорошо себя зарекомендовали по поражению объектов новейшие гиперзвуковые авиационные ракеты "Кинжал". Ни одна из систем ПВО противника этой ракете не страшна", — отметил Суровикин в разговоре с журналистами, подчеркнув, что высочайшую точность также продемонстрировали стратегические крылатые ракеты воздушного базирования.

Вместе с тем генерал армии похвалил характеристики отечественного истребителя Су-57. При каждом вылете новейший самолёт поражает как воздушные, так и наземные цели, добавил командующий СВО.