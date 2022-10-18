Власти Херсона приняли решение о перемещении части жителей на левый берег Днепра

Жителей правобережной части Херсонской области временно переместят на левый берег Днепра из-за риска затопления, которое может случиться в результате обстрела ВСУ Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Такое заявление сделал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Сальдо объявил о временном перемещении населения правобережной части Херсонской области. Видео © Telegram / Владимир Сальдо

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра. В такой ситуации мною было принято тяжёлое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения", — написал он в телеграм-канале.

По словам Сальдо, данные меры касаются жителей Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов. Сальдо добавил, что это решение объяснимо созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любому нападению ВСУ получилось противостоять. Врио губернатора региона заметил, что важным сейчас является сохранение жизней людей. Кроме того, по его мнению, нужно позволить ВС РФ эффективно выполнять функции по обороне Херсонской области.

Сальдо также заявил, что тем людям, которые намерены переехать в российские регионы, кабмин предоставит жилищные сертификаты. Он подчеркнул, что перемещение будет организовано бесплатно силами МЧС РФ и правительства Херсонской области. Сальдо призвал людей сохранять спокойствие и "не слушать паникёров". Он подчеркнул, что регион по-прежнему остаётся под надёжной защитой российских военных.