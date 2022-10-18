Apple выпустила обновлённые планшеты iPad и iPad Pro

Apple представила шестое поколение премиальной линейки планшетов iPad Pro и базовый iPad с переработанным дизайном. Подробности о новинках приводятся на сайте американской компании.

Разработчики оснастили iPad Pro новым чипом Apple M2, в котором восемь ядер CPU и десять графических ядер GPU. Кроме того, появилась поддержка Wi-Fi 6E с максимальной скоростью до 2,4 Гбит/с. Версия планшета с 11-дюймовым дисплеем будет стоить от 799 долларов, с 12-дюймовым — от тысячи долларов.

Базовый iPad в обновлённой версии остался без кнопки "Домой" — управлять устройством можно Touch ID на верхней грани. При этом дисплей увеличен до 10,9 дюйма, а процессор обновлён до A14 Bionic. Разъёмы Lightning разработчики заменили на USB-C. Кроме того, появились четыре новые расцветки устройства: голубая, розовая, жёлтая и серебристая. Цена планшета — от 499 долларов.

Кадр из презентации iPad. Скриншот © YouTube / Apple