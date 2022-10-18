Акционист Павел Крисевич получил пять лет колонии за стрельбу на Красной площади
Акционисту Павлу Крисевичу, устроившему стрельбу на Красной площади летом прошлого года, вынесен приговор. Тверской суд Москвы приговорил художника, имитировавшего суицид в публичном месте, к пяти годам колонии общего режима.
"18 октября 2022 года приговором Тверского районного суда г. Москвы Крисевич Павел Олегович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказано в сообщении суда.
Максимальное наказание по этой статье — "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" — семь лет лишения свободы. При этом обвинение ходатайствовало о пятилетнем сроке. После оглашения приговора защита заявила, что намерена обжаловать решение суда.
Напомним, в июне 2021 года Крисевич на Красной площади два раза выстрелил в воздух из охолощённого оружия, а потом направил его себе в висок, сделал вид, что выстрелил, и упал. Художника увезли в отделение полиции, с ним всё было в порядке, даже скорая не понадобилась. Затем его отправили в СИЗО. Сам акционист объяснил, что это был перформанс против страха.
ТАСС / Сергей Карпухин