Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна возобновить закупку энергоносителей из России

Германия должна наладить диалог с Россией по поводу покупки энергоносителей, как только ситуация на Украине будет нормализована. Об этом заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер. По его мнению, немецким властям следует содействовать началу переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Как сообщает газета Bild, журналисты попросили Кречмера поделиться ожиданиями от предстоящей в Ганновере конференции, где соберутся премьеры земель и министры энергетики. Он отметил, что участники встречи будут обсуждать тему сдерживания цен на газ. Также в ходе конференции необходимо уточнить, что с арабскими странами на самом деле будут заключены контракты по поставкам топлива.

"Мы едины во мнении, что после окончания этого конфликта на Украине мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", — подчеркнул Кречмер.