Премьер Саксонии Кречмер: Германия должна возобновить закупку энергоносителей из России
Германия должна наладить диалог с Россией по поводу покупки энергоносителей, как только ситуация на Украине будет нормализована. Об этом заявил премьер-министр земли Саксония Михаэль Кречмер. По его мнению, немецким властям следует содействовать началу переговорного процесса между Москвой и Киевом.
Как сообщает газета Bild, журналисты попросили Кречмера поделиться ожиданиями от предстоящей в Ганновере конференции, где соберутся премьеры земель и министры энергетики. Он отметил, что участники встречи будут обсуждать тему сдерживания цен на газ. Также в ходе конференции необходимо уточнить, что с арабскими странами на самом деле будут заключены контракты по поставкам топлива.
"Мы едины во мнении, что после окончания этого конфликта на Украине мы вновь хотим иметь поставки сырья из России", — подчеркнул Кречмер.
Ранее Лайф рассказывал, что из-за политических разногласий в странах объединения Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ. Это также связано с опасениями по поставкам топлива.
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