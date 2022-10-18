Американка неудачно помыла контейнер для линз и практически лишилась зрения

25-летняя американка Кира Смит из Альбукерке, штат Нью-Мексико, ослепла на один глаз после того, как промыла контейнер для линз водой из-под крана. Как сообщает газета Daily Mail, у неё появилась паразитарная инфекция, которая разъела роговицу. При этом девушка работает медсестрой в стоматологическом кабинете.

По данным СМИ, она заразилась акантамебным кератитом в марте 2021 года и в течение четырёх недель у Смит совсем перестал видеть левый глаз. Пострадавшая начала пользоваться линзами шесть лет назад и не подозревала, что простая процедура может привести к таким плачевным последствиям.

"Я надела контактные линзы, чтобы пойти на работу, и почувствовала ощущение разрыва в левом глазу, но не придала этому особого значения, потому что это не было болезненно, это было так себе", — сказала Смит.

Когда она вернулась домой, то заметила, что левый глаз был сильно красным. Американка подумала, что это связано с раздражением от линзы. После этого она обратилась к врачам, которые считают, что инфекция попала в глаз девушки через воду.

Стоит отметить, что из-за недуга Смит на протяжении нескольких месяцев сидела дома и даже перенесла трансплантацию роговицы, однако это не улучшило ситуацию. При этом пострадавшая уверена, что сможет вернуть зрение. Врачи утверждают, что её состояние улучшается. Девушка заверила, что теперь будет пользоваться однодневными линзами, чтобы подобное не повторилось.