Российские самолёты уничтожили в Сирии орудия и склад террористов

Воздушно-космические силы России 17 октября уничтожили в сирийском Идлибе несколько артиллерийских орудий и склад боеприпасов террористов. Ликвидировано до десяти боевиков. Об этом сообщил врио замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Болдырев.

"Ударами ВКС России в районе населённых пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три артиллерийских орудия Д-30 калибра 122 мм, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки "Хайят тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-нусра"*)", — рассказал полковник.

По его словам, эти боевики были причастны к обстрелу сирийских правительственных сил. В результате другого обстрела со стороны террористов в провинции Алеппо погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения. Боевики вели артиллерийский огонь из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра .