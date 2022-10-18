Над Аляской подняли истребители из-за российского Ту-95
Пентагон: Истребители НОРАД были подняты в воздух из-за полёта Ту-95
Пентагон поднял в воздух истребители НОРАД (Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки) в связи с полётом Ту-95 у Аляски. Об этом на регулярном брифинге рассказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Вместе с тем он добавил, что российские лётчики действовали профессионально и безопасно.
"Не было никаких свидетельств небезопасного, непрофессионального поведения, они не представляли угрозы", — сообщил Райдер.
Как сообщал Лайф, ранее США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding в Польше.
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