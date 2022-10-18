Над Аляской подняли истребители из-за российского Ту-95

Пентагон поднял в воздух истребители НОРАД (Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки) в связи с полётом Ту-95 у Аляски. Об этом на регулярном брифинге рассказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Вместе с тем он добавил, что российские лётчики действовали профессионально и безопасно.

"Не было никаких свидетельств небезопасного, непрофессионального поведения, они не представляли угрозы", — сообщил Райдер.