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18 октября, 19:32

Над Аляской подняли истребители из-за российского Ту-95

Пентагон: Истребители НОРАД были подняты в воздух из-за полёта Ту-95

Пентагон поднял в воздух истребители НОРАД (Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки) в связи с полётом Ту-95 у Аляски. Об этом на регулярном брифинге рассказал пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Вместе с тем он добавил, что российские лётчики действовали профессионально и безопасно.

"Не было никаких свидетельств небезопасного, непрофессионального поведения, они не представляли угрозы", — сообщил Райдер.

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Как сообщал Лайф, ранее США перебросили новую группу боевых самолётов в Нидерланды. Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor находились в рамках натовской миссии Air Shielding в Польше.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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