"Динамо" обыграло "Ростов" в матче Кубка России

Московский клуб "Динамо" обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче четвёртого тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча группы С проходила в Москве, она завершилась со счётом 3:1.

От "Динамо" забили Денис Макаров (44-я минута), Вячеслав Грулев (79) и Фёдор Смолов (87). Единственный мяч от "Ростова" запустил в ворота противника Дмитрий Полоз (55) с пенальти.

"Динамо" набрало семь очков, команда теперь на первой строчке в турнирной таблице группы. "Ростов" же с шестью очками – на третьем. Столько же у "Ахмата", два очка у "Оренбурга". Далее "Динамо" встретится с "Ахматом", а "Ростов" – с "Оренбургом".