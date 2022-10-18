Еврокомиссия предложила выделить 40 млрд евро на борьбу с энергокризисом

Примерно 40 миллиардов евро неизрасходованных бюджетов Еврокомиссии 2014-2021-х годов могут быть направлены на борьбу с энергокризисом. С таким предложением выступила Еврокомиссия. Об этом говорится в сообщении её пресс-службы.

"Комиссия также предлагает целевое гибкое использование финансирования "политики сплочения" для преодоления последствий текущего энергетического кризиса для граждан и бизнеса, используя до 10% от общего объёма национальных ассигнований на 2014–2020-е годы на сумму почти 40 миллиардов евро", — указано в документе.

Теперь это предложение предстоит рассмотреть и согласовать странам ЕС. Под "политикой сплочения" подразумевается стратегия ЕС по продвижению и поддержке "гармоничного развития" входящих в него стран. Для финансирования этой политики в бюджетах ЕС на 2014-2020-е годы было предназначено порядка 351,8 млрд евро в ценах 2014 года.