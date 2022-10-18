Политолог обратил внимание на ключевую мысль в первом интервью Суровикина

Стратегия командования специальной военной операцией нацелена на максимальное сохранение жизни людей и бойцов. Это в интервью Лайфу политолог Александр Асафов выделил в первом интервью командующего Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина. Он также отметил, что у командования, безусловно, есть чёткое понимание текущей ситуации, её сложности, напряжённости, и генерал армии дважды обращает на это внимание.

"Но, несмотря на это, тот план реализуется, который можно назвать новым этапом спецоперации, связанный с высокоточными ударами современным оружием. И, безусловно, Суровикин, как бывший глава ВКС, прекрасно осведомлён о наличии новейших средств вооружения, превосходящих натовские образцы, тех, которые поставляются киевскому режиму", — отметил Асафов в интервью Лайфу.

Он напомнил, что Суровикин упомянул о "Кинжалах", которые имеющиеся у киевского режима средства ПВО не способны остановить. Политолог также указал на то, что напряжённость ситуации складывается из того, что продолжаются атаки как минимум по трём направлениям. Как упомянул генерал, это Купянск и Лиман, Херсонская область, Криворожское направление.

"Отдельно по Херсону мы видели заявление Сальдо, где он говорит о том, что надо для создания линии обороны вывозить несколько районов Херсона, потому что готовится массированный ракетно-бомбовый удар, Суровикин тоже об этом сказал, и что для того, чтобы защитить этих людей, для того чтобы обеспечить безопасность людей, и правительство уже подготовило программу", — отмечает Асафов.

Первые жители Херсона, как указывает политолог, уже прибыли в Крым и другие соседние регионы — Ставрополье, Краснодарский край. Он назвал такое решение в сложной ситуации справедливым. И, как отмечает Суровикин, дальнейшие решения будут зависеть от военной обстановки. Асафов охарактеризовал это интервью как важное.

"Мы видим первое его такое достаточно подробное интервью, и я надеюсь, что таких интервью будет больше, чтобы мы чутко понимали, что происходит в зоне СВО", — отметил эксперт.