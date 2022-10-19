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18 октября, 22:19

Россия и Китай обратились в ООН из-за биологических исследований США

Группа стран в ООН призвала применить Концепцию о биооружии из-за деятельности США

Группа стран в ООН призвала задействовать механизм, предусмотренный статьёй 6 Конвенции о биологическом оружии (КБТО) по отношению к США. Как заявили Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Россия, речь идёт о военно-биологической деятельности Штатов на Украине. Об этом на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН сообщил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

"В целях урегулирования сложившейся ситуации призываем задействовать все имеющиеся в рамках КБТО возможности, включая механизм статьи 6 Конвенции", — сказал Воронцов.

В зачитанном им заявлении подчёркивается, что к действиям США на Украине остаются вопросы в контексте функционирования там американских биолабораторий. Он отметил, что ранее исчерпывающие ответы по этой теме не были получены.

"Не были получены исчерпывающие ответы, которые были бы способны окончательно развеять сомнения в связи с указанной активностью и таким образом урегулировать ситуацию", — заявил Воронцов.

Любая страна – участник Конвенции, которая констатирует, что "какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН", гласит статья 6 КБТО.

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Freepik

Арина Родионова

Комментарий

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Люблю Наташусегодня в 22:43

Мне кажется что страхи завышены и даже напрасные перед био исследованиями. Америка они не боги создать что либо живое новое невозможно. Пусть занимаются раз есть деньги на эту научную деятельность. Наука это прогресс.

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