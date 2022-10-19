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18 октября, 21:59

Настоящая зрада: На Украине внезапно переименовали улицу Степана Бандеры "из-за России"

На Украине переименовали улицу Степана Бандеры в рамках декоммунизации

Неожиданное решение приняли на Западе Украины, в Винницкой области. Там в Тивривском сельсовете внесли изменения в названия топонимов и улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую. Об этом сообщает газета "Страна.ua".

Издание отмечает, что в документе местной администрации такое решение объясняется "борьбой с топонимами, связанными со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР".

"Хотя, как под это правило подпадает Бандера, не совсем ясно", подчёркивает редакция.

Так называемая декоммунизация ведётся на Украине с 2014 года. В стране массово уничтожают памятники, напоминающие о советском периоде в истории страны, а также меняют названия улиц, городов и так далее. Процесс декоммунизации был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. А вот деятельность националиста Степана Бандеры на Украине сейчас, наоборот, превозносят. Поэтому и выглядит странным решение администрации Тивривского сельсовета.

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Лайф рассказывал, что ранее в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Анатолий Симоненко

Комментарий

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Люблю Наташусегодня в 22:20

Может быть просто ошиблись.

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