Настоящая зрада: На Украине внезапно переименовали улицу Степана Бандеры "из-за России"

Неожиданное решение приняли на Западе Украины, в Винницкой области. Там в Тивривском сельсовете внесли изменения в названия топонимов и улицу Степана Бандеры переименовали в Логанскую. Об этом сообщает газета "Страна.ua".

Издание отмечает, что в документе местной администрации такое решение объясняется "борьбой с топонимами, связанными со страной-агрессором или историей Российской империи и СССР".

"Хотя, как под это правило подпадает Бандера, не совсем ясно", — подчёркивает редакция.

Так называемая декоммунизация ведётся на Украине с 2014 года. В стране массово уничтожают памятники, напоминающие о советском периоде в истории страны, а также меняют названия улиц, городов и так далее. Процесс декоммунизации был легализован целым пакетом законов, которые вступили в силу 21 мая 2015 года. А вот деятельность националиста Степана Бандеры на Украине сейчас, наоборот, превозносят. Поэтому и выглядит странным решение администрации Тивривского сельсовета.