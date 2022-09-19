США сознались в опытах с опасными инфекциями над душевнобольными и солдатами на Украине

Вашингтон признал, что биологические исследования на Украине проводились на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических клиник. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выступая на брифинге после совещания стран – участниц Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве.

"Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищённых категорий населения — пациентах психиатрических больниц", — сказал он.

По его словам, при обсуждении этого вопроса американская делегация фактически созналась в подобных фактах, при этом передача образцов патогенных биоматериалов в США "была нечастой".