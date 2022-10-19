Белый дом анонсировал новые меры по снижению цен на бензин

Министерство энергетики США 19 октября выставит на продажу ещё 15 млн баррелей из стратегических резервов. Эти объёмы были предусмотрены в рамках ранее объявленных планов об интервенциях на рынке. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент США Джо Байден также поручил Минэнерго быть готовым зимой, если потребуется, высвободить из резерва новые значительные объёмы нефти. Вместе с тем Штаты намерены начать закупку ресурсов для стратегического резерва при цене в $67–72 за баррель.

В Белом доме не исключили, что могут быть задействованы и другие инструменты для борьбы с ростом цен на энергоносители, в том числе ограничение экспорта. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Джо Байден 19 октября объявит о новых шагах для снижения цен на бензин в стране.

О том, что США решили выбросить на рынок крупную партию нефти, стало известно накануне, уже тогда речь шла о 15 млн баррелей. Президент США ещё весной объявил, что Штаты будут высвобождать из своего стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. О таких мерах американский президент заявил с целью снижения цен на бензин в стране. 180 млн баррелей нефти планировалось высвободить до конца октября, однако, по последним данным, власти направили на рынок 155 млн баррелей.