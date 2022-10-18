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18 октября, 04:32

США решили выбросить на рынок крупную партию нефти

Bloomberg: США высвободят ещё 10-15 млн баррелей нефти из стратегического резерва

США намерены высвободить ещё 10-15 млн баррелей нефти из стратегического резерва. Об этом сообщила в Twitter журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на свой источник.

"Ещё 10-15 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны для поддержания баланса на рынке и предотвращения роста цен на бензин", — указано в её записи о намерении администрации президента США Джо Байдена.

Президент США ещё весной объявил, что Штаты будут высвобождать из своего стратегического национального резерва 1 млн баррелей нефти в сутки в течение полугода. О таких мерах американский президент заявил с целью снижения цен на бензин в стране. 180 млн баррелей нефти планировалось высвободить до конца октября, однако, по последним данным, власти направили на рынок 155 млн баррелей.

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Ранее Лайф писал, что в США сочли пощёчиной Байдену решение саудитов о сокращении добычи нефти. Решение ОПЕК+ вызвало возмущение у членов Конгресса США и шок у американской власти. В дальнейшем это стало поводом для заявлений о скором пересмотре отношений Вашингтона и Саудовской Аравии.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США переубедить их. Также было решено продлить сделку об объёмах добычи до 31 декабря 2023 года. При этом американская экс-постпред при ООН Никки Хейли, комментируя данное решение, заявила, что страны ОПЕК+ решили сократить объёмы добычи нефти назло президенту США Джо Байдену. Это, по её словам, связано с его высказываниями против Саудовской Аравии в ходе президентской кампании.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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