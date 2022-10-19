Ещё один американский миллиардер призвал оставить Крым России
Миллиардер Экман призвал Украину отказаться от НАТО и оставить Крым России
Украина должна пойти на уступки России, чтобы урегулировать конфликт. Так, ей следует отказаться от претензий на Крым. Вслед за миллиардером Илоном Маском об этом заявил ещё один известный американский бизнесмен — инвестор Билл Экман.
"До 1954 года Крым был частью России, и там живут в основном этнические русские. Это, очевидно, объясняет, почему мировое сообщество практически ничего не сделало, когда Россия присоединила полуостров в 2014 году", — написал он в "Твиттере".
По мнению бизнесмена, Украине также стоит отказаться от членства в НАТО, так как риск для всего мира растёт "с каждым новым днём конфликта". Экман признался, что пока не видит "более реального пути к миру".
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для национальной безопасности России и потеря полуострова сравнима с потерей Гавайев или Пёрл-Харбора для США. Он подчеркнул, что, если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее.
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