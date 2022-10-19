В Катаре предупредил Европу о "ещё более худшем" кризисе в энергетике

Если конфликт на Украине не закончится, Европу может ожидать "ещё более худший" кризис в энергетике. Такое мнение высказал министр по энергетике Катара и глава QatarEnergy Саад аль-Кааби газете Financial Times.

По его мнению, этот кризис может растянуться до 2025 года, если из-за ситуации на Украине европейские страны не будут получать газ из России. Этой зимой им ещё хватит топлива, а в следующем запасы будут истощены, и встанет вопрос с их пополнением.

"У вас просто нет достаточного объёма [газа], чтобы заменить этот газ в долгосрочной перспективе, если только вы не скажете: "Я собираюсь строить огромные атомные электростанции, я разрешаю уголь, я собираюсь сжигать горючее", — сказал катарский министр.