"Мозги на место вставить": Мединский заявил, что журфак МГУ забит либералами

До молодёжи и преподавателей вузов нужно доносить правду о том, за что сражаются российские военные в ходе СВО. И это особенно ярко показала ситуация с травлей студента факультета журналистики МГУ Степана Антропова за его патриотическую позицию. Об этом на презентации книги члена научного совета РВИО Владимира Кикнадзе "Сила V правде" заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Мероприятие проводилось напротив здания журфака МГУ.

По его мнению, надо вести разъяснительную работу среди тех, кто не понимает целей спецоперации. К таковым он отнёс и преподавательский состав журфака МГУ. Как выразился политик, вуз забит "этими тварями, ещё и из числа так сказать учеников "либеральных преподавателей". Помощник президента заявил, что раньше в стране такое ещё могли терпеть из-за процветавшего 30 лет плюрализма, свободы. Но подобное "как-то нехорошо" в военное время, указал председатель РВИО. Он заявил, что надо, чтобы новая книга "дошла до потенциальной аудитории, до тех, кто смог бы это знание пронести дальше", а заодно, по его словам, "у персонажей через дорогу мозги на место встанут". Правду, основанную на документальных фактах, "пропустить через себя и постараться донести до студентов" должны, прежде всего, преподаватели вузов, в том числе гуманитарных.