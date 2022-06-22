Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про Донбасс

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про события в Донбассе. Сделать это, по его оценке, можно по окончании специальной военной "Операции Z".

Помощник президента РФ Владимир Мединский раскрыл название фильма про освобождение Донбасса. Видео © LIFE

"Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем. Обязательно. Думаю, что не один. <...> Сценарий надо снимать, когда будет завершена операция. Я даже название знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", — сказал Мединский.