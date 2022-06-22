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Опубликовано 22 июня 2022, 14:30

Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про Донбасс

Помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский предложил снять киноэпопею "Освобождение" про события в Донбассе. Сделать это, по его оценке, можно по окончании специальной военной "Операции Z".

Помощник президента РФ Владимир Мединский раскрыл название фильма про освобождение Донбасса. Видео © LIFE

"Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем. Обязательно. Думаю, что не один. <...> Сценарий надо снимать, когда будет завершена операция. Я даже название знаю. Это будет киноэпопея "Освобождение", — сказал Мединский.

К слову, сегодня, 22 июня, в штаб-квартире Российского военно-исторического общества состоялась торжественная церемония вручения премии "За верность исторической правде" авторам художественного фильма "Начальник разведки". Он посвящён становлению советской разведки в конце 1930-х годов и её самому молодому руководителю Павлу Фитину, возглавлявшему ведомство с 1939 по 1946 год. 30-летний редактор сельхозиздания всего за год превратил советскую разведку в одну из самых влиятельных в мире.

Вышла первая часть фильма RTД о действиях спецназа "Ахмат" в Донбассе
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Николь Вербер
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