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Регион
Опубликовано 26 мая 2022, 20:29
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Вышла первая часть фильма RTД о действиях спецназа "Ахмат" в Донбассе

В нём рассказано, как подразделение совместно с отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия.

Вышла первая часть фильма RTД "Битва за свободу". В нём рассказывается о работе чеченского спецназа "Ахмат" в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

В первой части рассказывается о совместной работе подразделения с отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Они успешно ведут боевые действия на всех участках фронта в Донбассе.

Кадыров: Российские военные зашли в Лисичанск
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Как сообщал Лайф, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о насильной мобилизации Киевом даже пожилых. Он опубликовал видео, на котором двое украинских военнопленных рассказывают, как они попали на фронт. По словам мужчин, там их держат впроголодь и заставляют выполнять черновую работу.

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Rutube / Телеканал RTД на русском

Артем Порвин
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