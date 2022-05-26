Вышла первая часть фильма RTД о действиях спецназа "Ахмат" в Донбассе

В нём рассказано, как подразделение совместно с отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведёт боевые действия.

Вышла первая часть фильма RTД "Битва за свободу". В нём рассказывается о работе чеченского спецназа "Ахмат" в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

В первой части рассказывается о совместной работе подразделения с отрядами Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Они успешно ведут боевые действия на всех участках фронта в Донбассе.