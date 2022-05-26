Минобороны России увеличило коридор для выхода судов из портов Украины

По прежнему заблокированными там остаются около 70 судов из 16 государств. Сформирован коридор протяжённостью 139 морских миль с шириной полосы в три мили.

Гуманитарный коридор, предназначенный для выхода иностранных судов из портов Украины, расширят с 27 мая. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооружёнными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора", — сказал он.

Гуманитарный коридор из портов Украины. Графика © Минобороны РФ

Морской гуманитарный коридор теперь будет протяжённостью 139 морских миль с шириной полосы в три мили. По данным Минобороны РФ, в украинских портах остаются заблокированными более 70 судов из 16 государств. Коридор будут открывать каждый день в период с 8:00 до 19:00 мск.

Морской коридор из Мариуполя. Графика © Минобороны РФ

А гуманитарный коридор из Мариуполя будет длиной 115 миль и шириной 2 мили. Выход из порта до района сбора будет проходить в светлое время суток в сопровождении буксиров. Расформирование колонн будет проходить в Чёрном море в районе Керчи.