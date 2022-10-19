"Нужно ускориться": Землянам рассказали, чем грозит нехватка физической активности

К 2030 году почти 500 млн человек рискуют получить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет, если не принять меры уже сейчас. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения. Она призвала правительства стран поощрять физическую активность населения для предотвращения этих недугов.

"Если правительства не предпримут срочные шаги <...>, то у почти 500 млн человек разовьются сердечно-сосудистые болезни, ожирение, диабет и другие неинфекционные заболевания, связанные с отсутствием такой активности, и это будет обходиться с 2020 по 2030 год [из-за дополнительных затрат на лечение] в $27 млрд ежегодно", — говорится в докладе ВОЗ.

Организация проанализировала данные из 194 стран и пришла к выводу, что в сфере физической культуры прогресс идёт медленно и "нужно ускориться". Менее половины стран разработали такую политику, а менее чем в 40% она действительно осуществляется. В 30% государств имеются руководства по физической активности для всех возрастных групп, и менее чем в 40% действуют дорожные стандарты, направленные на повышение безопасности велосипедистов и пешеходов. Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал сделать больше для увеличения активности людей. Речь идёт о ходьбе, езде на велосипеде, занятиях спортом и иной физической активности, пояснил он.

"Польза от этого огромна не только для физического и психического здоровья людей, но и для общества, окружающей среды и экономики", — резюмировал Гебреисус.