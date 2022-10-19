Россия вошла в топ-10 стран по числу сверхбогатых людей

В России живёт 435 человек, каждый из которых владеет состоянием стоимостью более 100 миллионов долларов. Этот показатель позволил ей попасть на десятую позицию в рейтинге стран с наибольшим числом сверхбогатых людей — центимиллионеров, сообщает РБК со ссылкой на подсчёты консалтинговой компании Henley & Partners совместно с New World Wealth.

Как пишет издание, всего в мире насчитывается 25 490 центимиллионеров. В основном это владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты, а также те, кто унаследовал состояние богатых родственников. Эта цифра увеличилась больше чем в два раза за последние 20 лет. США занимают первое место в этом рейтинге. Там проживает 9730 сверхбогатых людей (38%). На втором месте Китай (2021 человек), на третьем — Индия (1132 человека). На четвёртой строчке Великобритания (968 человек), на пятой — Германия (966 человек).

Далее по списку Швейцария (808 человек), Япония (765 человек), Канада (541 человек), Австралия (463 человека) и, наконец, Россия. А вот Франция и Италия с количеством 380 и 298 центимиллионеров уже не попали в этот список. Вместе с тем, по оценкам специалистов, в ближайшие годы количество центимиллионеров резко возрастёт в странах Азии и Африки.

"В ближайшее десятилетие в Азии будет на 57% больше центимиллионеров, чем в Европе и США. Индийские и китайские центимиллионеры в скором времени затмят своих американских и европейских "согруппников", — заявил соавтор исследования — британский финансовый журналист Миша Гленни.

Ожидается, что в следующем десятилетии скачок в этом отношении продемонстрирует Вьетнам с темпами роста в 95% в секторах недвижимости, технологий и финансовых услуг. Индия к 2032 году может показать 80-процентный рост центимиллионеров. В свою очередь, Маврикию предсказывают 75-процентный рост числа центимиллионеров. Также в список стран с большим количеством сверхбогачей метят Руанда, Уганда и Кения, где прирост центимиллионеров может составить 70%, 65% и 55% соответственно. Ожидается, что значительный рост в этом отношении покажут Новая Зеландия (72%) и Австралия (60%).